Faenza, Dalmonte confermato presidente del Consorzio Cer: “Serve un uso virtuoso dell’acqua” VIDEO

L’imprenditore agricolo Nicola Dalmonte è stato eletto alla presidenza del Consorzio CER – Canale Emiliano Romagnolo per la legislatura 2026-2030. A proclamarlo è il Consiglio dei delegati composto dai rappresentanti degli enti associati: Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Consorzio di Bonifica della Romagna e Ravenna Servizi Industriali; ai rappresentanti delle province e della Città metropolitana di Bologna e ai delegati di Regione Emilia-Romagna e Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF).

“Il rinnovo della fiducia da parte del Consiglio, che ringrazio, è per me motivo d’orgoglio e di responsabilità – commenta Dalmonte – e sono pronto a guidare il CER verso le sfide che lo attendono, forte dell’esperienza maturata. Il cambiamento climatico, con i suoi fenomeni estremi di siccità e alluvione, ci ha messo a dura prova, nonostante ciò, abbiamo proseguito ininterrottamente nell’approvvigionamento della risorsa idrica in tutto il comprensorio servito dalla rete dei consorzi di bonifica associati. Ringrazio le Associazioni agricole per la fiducia accordatami e ringrazio ANBI, nelle figure del presidente Francesco Vincenzi e del direttore generale Massimo Gargano, per la forte collaborazione che, in questi anni, ha permesso al nostro centro di ricerca e sperimentazione Acqua Campus di realizzare, fornire e divulgare strumenti e modelli tecnico-scientifici innovativi per la gestione efficiente e sostenibile dell’acqua in agricoltura e non solo. Insieme ad uno staff di qualità, coordinato dalla direttrice generale Raffaella Zucaro, affronteremo questi prossimi cinque anni con il massimo impegno ed entusiasmo”.

Faentino, 57 anni, imprenditore agricolo, già al timone dell’ente nella precedente legislatura, Nicola Dalmonte – attuale Vice presidente di Coldiretti Emilia-Romagna e presidente di Coldiretti Ravenna – è contitolare della storica azienda a conduzione familiare Dalmonte vivai, fondata nel 1895 e leader del settore vivaistico frutticolo e viticolo da oltre un secolo, con rapporti commerciali a livello nazionale e internazionale in 3 continenti e in più di 50 Paesi.

Nella seduta odierna, svoltasi a Bologna, il Consiglio dei delegati ha eletto anche i due Vice Presidenti che affiancheranno Dalmonte: si tratta di Piero Peri e Carlo Carli.

Il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER), associato ad ANBI Emilia Romagna, è l’ente che gestisce e sovrintende l’infrastruttura di canalizzazione artificiale, lunga 150 km ed unica in Italia, al servizio di un’area tra le più produttive a livello internazionale sotto il profilo agricolo ed industriale: oltre 300 mila ettari, di cui due terzi attualmente irrigabili; si, occupa, inoltre di distribuire l’acqua al Petrolchimico di Ravenna e fornisce acqua grezza per l’idropotabile della Romagna; infine l’acqua sollevata e distribuita dal CER alimenta centinaia di ettari di aree umide, tra cui le oasi di Punte Alberete e Valle Mandriole a Ravenna, contribuendo alla produzione di importanti servizi ecosistemici a favore della collettività. È inoltre un’eccellenza di livello internazionale nel settore della ricerca e della sperimentazione in campo per un’agricoltura più resiliente, grazie alle attività svolte presso i laboratori di Acqua Campus, con all’attivo diversi progetti regionali, nazionali, europei ed internazionali in tema di innovazione tecnologica applicata al comparto agricolo ed irriguo.

Nel corso dell’incontro è intervenuta Raffaella Zucaro, direttrice generale del CER e coordinatrice di ANBI Emilia Romagna, esponendo una breve panoramica generale delle attività che il Consorzio ha svolto nella legislatura conclusa lo scorso dicembre e augurando buon lavoro al neo-rieletto presidente Dalmonte.