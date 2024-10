Il Fondo, approvato ieri sera all’unanimità dal Consiglio comunale attraverso un’apposita variazione di Bilancio, è costituito in parte da risorse proprie dell’Ente e in parte da donazioni private inizialmente destinate ad altri progetti, che verranno rifinanziati sul Bilancio 2025.

Si sottolinea che il sostegno economico deciso dal Comune di Faenza è aggiuntivo e integrativo rispetto al contributo di immediato sostegno (CIS) relativo all’alluvione di settembre 2024, del quale ancora non si conoscono importi e modalità di erogazione.

Obiettivo dell’amministrazione comunale, infatti, è di offrire un sostegno economico immediato, che, a differenza di CIS e CAS, consenta di rendicontare tutte le spese sostenute per le necessità del nucleo familiare come utenze domestiche (luce, acqua, gas), spese mediche, assicurative, rate mutui, acquisto di beni di prima necessità, compresi telefoni cellulari, bici, monopattini, auto, elettrodomestici, arredi, abbigliamento, etc. Saranno inoltre considerate ammissibili altre tipologie di spese non espressamente indicate ma conformi alle finalità del contributo.