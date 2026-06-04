Faenza, dal 10 giugno la nuova Casa della Comunità apre al pubblico

Dal 10 giugno stop al Cau e via alla nuova Casa della Comunità di Faenza, realizzata nell’ambito degli investimenti del Pnrr per il potenziamento dell’assistenza territoriale, sarà attiva. Tra i servizi, ci sarà l’ambulatorio Aft (Aggregazione funzionale territoriale), un modello organizzativo previsto dalla normativa nazionale e regionale per garantire una risposta sempre più integrata ai bisogni di salute della popolazione, annuncia Ausl Romagna. Con l’attivazione dell’ambulatorio Aft, cesserà appunto l’attività del Cau di via Golfieri, ma “il livello di assistenza resterà invariato: saranno mantenuti gli stessi orari di apertura, la presenza infermieristica e le principali dotazioni diagnostiche già disponibili”, evidenzia l’azienda sanitaria.

L’Aft sarà aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 20, ad accesso diretto alla Casa della Comunità, e sarà un punto di riferimento per i cittadini che necessitano di assistenza sanitaria per problemi urgenti ma non gravi o differibili. Nell’ambulatorio lavoreranno i medici di ruolo unico dell’assistenza primaria, già medici di medicina generale, insieme agli infermieri. L’obiettivo, sottolinea l’Ausl, “è favorire una progressiva integrazione tra la gestione delle urgenze minori e la presa in carico continuativa garantita dal proprio medico di assistenza primaria, rafforzando la continuità assistenziale e la collaborazione tra professionisti”.

Nella nuova Casa di Comunità Hub di Faenza ci saranno poi il Punto unico di accesso (Pua), il Centro prenotazioni, specialistica ambulatoriale, psicologia di comunità, infermiere di famiglia e comunità (Ifec) e servizio infermieristico domiciliare (Sid). Oltre ad altri servizi infermieristici, come il punto prelievi e l’ambulatorio dedicato alla patologia cronica. Per permettere il trasferimento del servizio dal Cau all’Aft, l’8 e il 9 giugno e la mattima del 10 la sede di via Golfieri sarà chiusa. Durante queste giornat l’assistenza per le prestazioni verrà garantita dal potenziamento del presidio di Castel Bolognese, che estenderà l’apertura a dodici ore (e non sei come di solito) incrementando anche la presenza medica. La riattivazione dei servizi a Faenza è programmata per le 14 del 10 giugno nei nuovi locali di viale Risorgimento 3.

L’ambulatorio della continuità assistenziale (Aft) riprenderà l’attività mantenendo stesse prestazioni e orari del Cau, con accesso al pubblico dalle 8 alle 20, sette giorni su sette.

In attesa del potenziamento del trasporto pubblico, con il piano del Comune per portare fermate dedicate alla nuova Casa della Comunità e al centro sportivo della Graziola, il collegamento con l’area è garantito dai servizi esistenti. I cittadini possono infatti utilizzare la linea 51 di Start Romagna, che fa fermate in via Oberdan, nelle immediate vicinanze.