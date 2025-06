Faenza, da Gene Gnocchi ecco Fabio Caressa, Benedetta Parodi, Stefano Bollani, Carlo Conti, Valeria Marini e Adriano Panatta: torna “Aperigene”

L’AperiGene”, la rassegna di interviste-spettacolo condotte da Gene Gnocchi ai personaggi della tv, sport e spettacolo torna ad animare l’estate faentina. Anche quest’anno, sarà ospitata nel suggestivo cortile interno del Museo internazionale delle ceramiche (o nella sala “Interrato”, in caso di maltempo), in orario aperitivo.

A differenza delle scorse edizioni, quest’anno aumenta il numero delle serate che passano da quattro a cinque. Gli ospiti che saliranno sul palco non hanno bisogno di presentazione: il 3 luglio ci saranno Benedetta Parodi e Fabio Caressa, il 10 luglio Stefano Bollani, il 17 luglio Carlo Conti, il 24 luglio Valeria Marini e infine il 31 luglio Adriano Panatta.

“Siamo davvero molto felici di questa nuova edizione” spiega il celebre comico. “Anche se, in realtà, l’unico mio più grande desiderio è farmi dire baci stellari da Valeria Marini - Scherzi a parte, credo che quello di quest’anno sia un programma davvero variegato: si spazierà dalla musica con Bollani, al giornalismo con Caressa, all’intrattenimento con Conti, la Parodi e la Marini, allo sport con Panatta. Penso che ospitare personaggi con carriere così diverse tra loro sia una ricchezza, perché si potrà parlare di tante cose, avere tante sollecitazioni e, soprattutto, divertirsi molto, che è il motivo principale per il quale le persone vengono a L’AperiGene. E proprio il coinvolgimento del pubblico rimane una parte importante dell’iniziativa. La vicinanza di chi segue questi nostri eventi mi ha colpito molto: le persone ci scrivono per dirci chi vorrebbero invitare (o anche non invitare!). Ci fa molto piacere: significa che c’è aspettativa e condivisione”.

“Squadra che vince non si cambia per quanto riguarda la location: Il Museo delle ceramiche è un luogo unico al mondo - ribadisce Gene Gnocchi - e gli ospiti delle scorse edizioni, che non lo conoscevano, ne sono rimasti impressionati”.

Prima dello spettacolo, con il biglietto di ingresso, dalle 17.30, sarà infatti possibile visitare liberamente la più grande collezione al mondo dedicata alla ceramica e anche la mostra in corso del 63° premio Faenza - Biennale Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea con oltre cento opere provenienti da oltre quartanta paesi.

Segue alle 18 aperitivo curato da Il Punto goloso.

Lo spettacolo inizia alle 19. Il costo del biglietto è di 26 euro, gratuito per i minori di 18 anni.

I biglietti possono essere acquistati solo online sul sito www.aperigene.com tramite la piattaforma www.evients.com che garantisce un acquisto immediato con carta di credito. Per informazioni: 335.6273866 (in orario d’ufficio) contattare la segreteria di Nandoeventi ai seguenti contatti: info@nandoeventi.it o www.aperigene.com.