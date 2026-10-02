Faenza, controlli sui gas fluorurati: multe di oltre 20mila euro

Prosegue l’impegno della sezione Forestale dei Carabinieri di Ravenna a tutela dell’ambiente, con un’attenzione particolare alla corretta gestione dei gas fluorurati (F-GAS) sottoposti ad una normativa specifica che ne regolamenta l’uso e la gestione. Per comprendere l’importanza di questi controlli, è utile ricordare che gli F-GAS sono gas artificiali comunemente utilizzati nella vita di tutti i giorni, ad esempio all’interno di condizionatori, pompe di calore e frigoriferi. Sebbene non danneggino lo strato di ozono, se questi gas vengono dispersi accidentalmente o illegalmente nell’aria si trasformano in potentissimi gas serra ritenuti responsabili del riscaldamento globale.

Nel corso dei controlli, un’azienda del faentino è risultata non in regola a seguito degli accertamenti svolti. Al termine delle verifiche è stata rilevata l’irregolarità della certificazione aziendale, la mancata comunicazione all’apposita banca dati degli interventi effettuati che prevedevano l’utilizzo di F-GAS e l’acquisto di tali gas serra in assenza di una certificazione idonea. Un’ulteriore violazione è stata notificata alla ditta che aveva venduto F-GAS ad un’impresa che non era in possesso del pertinente certificato o attestato. Per tale tipologia di violazioni, la quantificazione degli importi esatti della sanzione amministrativa spetterà al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ma è già stato stimato che l’azienda dovrà far fronte a un importo minimo previsto di oltre 20.000 euro.