Faenza, controlli nelle scuole: segnalati due studenti in possesso di hashish

Nella mattinata di oggi, mercoledì 23 settembre, il personale del Commissariato di Faenza, in collaborazione con la Polizia locale della Romagna Faentina, ha svolto un servizio finalizzato alla sicurezza nelle scuole. Nel corso dei controlli svolti due studenti, entrambi minorenni, sono stati trovati in possesso di una modica quantità di hashish e sono stati quindi sanzionati amministrativamente. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di offrire una costante ed efficace presenza della Polizia di Stato nei contesti di riferimento, con obiettivi non solo di contrasto ma anche di educazione alla legalità.