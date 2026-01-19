Faenza, controlli della Polizia: arrestato un evaso e denunciati tre minorenni con armi

Prosegue l’attività di controllo del territorio della Questura di Ravenna per contrastare fenomeni di illegalità e violenza urbana. Nel fine settimana, gli agenti hanno concentrato gli sforzi su Faenza con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna.

Le operazioni hanno interessato aree verdi, la stazione ferroviaria, locali pubblici e zone frequentate da soggetti con precedenti penali. Sono state identificate circa 60 persone e controllati oltre 30 veicoli in diverse zone della città e della periferia.

Durante i controlli su persone sottoposte a misure restrittive, gli agenti del Commissariato Manfredo hanno arrestato un italiano di 54 anni evaso dagli arresti domiciliari, individuato fuori dalla propria abitazione.

Nel corso delle verifiche preventive in luoghi frequentati da giovani, tre minorenni sono stati denunciati per possesso di oggetti atti a offendere. Uno di loro, fermato nei pressi della stazione ferroviaria, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto.

La Polizia di Stato ha confermato l’intenzione di mantenere alta la presenza sul territorio attraverso attività preventive, con particolare attenzione alle zone più frequentate e alle aree che presentano maggiori criticità, per garantire sicurezza ai cittadini.