Faenza, controlli antidroga nei pressi delle scuole e della stazione ferroviaria

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti nelle scuole, nella mattinata di mercoledì è stato effettuato un servizio straordinario di controllo che ha interessato il Commissariato di Ps di Faenza in prossimità dei plessi scolastici e della stazione ferroviaria di Faenza. All’attività hanno partecipato, oltre alla Polizia di Stato, una unità cinofila “antidroga” della Guardia di Finanza di Ravenna.

Nella circostanza un minorenne veniva trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish.

La sostanza psicotropa veniva posta in sequestro e il minore veniva segnalato alla locale Prefettura. Esperite le formalità di rito il minore è stato affidato ai genitori.

I servizi della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi giorni, con lo scopo di scoraggiare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i minori, tutelando la loro salute e la serenità delle famiglie, specie nei pressi degli istituti scolastici e nei luoghi abituale ritrovo di giovani e giovanissimi.