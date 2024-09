Faenza, controlli antidroga e perquisizioni tra i giovanissimi

Termina il periodo di ferie estive ma non l’attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti anche nelle fasce d’età dei giovanissimi da parte dei militari dell’Arma.

I carabinieri della tazione di Faenza Borgo Urbecco, coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo e dal Nucleo cinofili di Bologna, hanno eseguito nelle scorse ore una serie di perquisizioni mirate in diverse abitazioni di soggetti minorenni a Faenza e a Modigliana.

E’ stato anche arrestato un giovane italiano, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, che è stato sorpreso dai militari in flagranza di reato nel tentativo di vendere una dose di hashish: è stato trovato in possesso di poco più di sedici grammi di della medesima sostanza.

Perquisizioni poi estese al domicilio del ragazzo hanno permesso di trovare e sequestrare altri trecentoquindici grammi di hashish, un bilancino di precisione ed un coltello da cucina con cui la sostanza veniva pesata e tagliata, oltre che un vero e proprio libro mastro con la contabilità dei profitti derivanti dall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane spacciatore è stato quindi tratto in arresto e tradotto presso il carcere minorile di Bologna in attesa del processo visti i numerosi procedenti specifici che aveva accumulato.

Il colpo inferto da parte dei carabinieri al giro di spaccio di sostanze stupefacenti tra minori nella Romagna faentina rappresenta un ulteriore sviluppo in continuità con l’attività di più ampio respiro ormai da tempo portata avanti da tutti i reparti del comando provinciale dei carabinieri di Ravenna.