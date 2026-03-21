Faenza, controlli anti-furto nei centri commerciali: incastrato 63enne con refurtiva e coltello

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione dei Carabinieri della Compagnia di Faenza per contrastare i reati contro il patrimonio nelle zone più sensibili della città. Durante un servizio di pattugliamento mirato nelle aree commerciali, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato a piede libero un 63enne del luogo, ritenuto responsabile di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’atteggiamento sospetto

L’operazione è scattata nei giorni scorsi, quando l’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile ha notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcuni complessi commerciali della zona. Il servizio, predisposto specificamente per prevenire i furti che spesso colpiscono i punti vendita, ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente.

Il controllo e il sequestro

Una volta fermato per l’identificazione, il 63enne ha manifestato un evidente nervosismo che ha spinto i Carabinieri ad approfondire l’accertamento. Dalla perquisizione è emerso che l’uomo nascondeva un coltello multiuso e vari accessori: i successivi riscontri hanno confermato che gli oggetti erano stati appena sottratti da un negozio situato nelle immediate vicinanze.

L’esito dell’operazione

Al termine degli accertamenti, il coltello è stato posto sotto sequestro mentre l’intera refurtiva è stata restituita al titolare del punto vendita, che ha potuto rientrare in possesso della merce. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.