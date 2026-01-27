Faenza, controlli anti droga agli studenti: sequestrati 3 grammi di hashish

FAENZA. Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Faenza, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno effettuato una serie di controlli straordinari in diversi istituti scolastici del Faentino, nelle vicine fermate degli autobus, nonché la stazione ferroviaria, frequentata ogni mattina da moltissimi studenti diretti a scuola. L’attività ha permesso, grazie anche al fiuto del cane “Draco”, di rinvenire nelle aree scolastiche comuni 3 grammi di hashish, sottoposti a sequestro. «I controlli dei militari dell’Arma», spiegano i Carabinieri in una nota, «si inseriscono nella quotidiana attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna e proseguirà anche per il futuro con lo scopo di garantire una completa tutela della comunità scolastica di tutta la provincia».