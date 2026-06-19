Faenza, controlli al Parco Mita: due denunce

La Polizia di Stato di Faenza, nella giornata di ieri, ha fermato al Parco Mita un individuo che, alla vista degli agenti, si era disfatto di un involucro successivamente recuperato dagli operatori e risultato contenere della sostanza stupefacente. L’intervento consentiva di sequestrare 25 grammi di “hashish”. Una volta fermato, l’uomo opponeva resistenza agli agenti, tentando di sottrarsi all’identificazione. Accompagnato presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, veniva denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale nonché per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso dei controlli veniva altresì identificato un cittadino di nazionalità nigeriana nel medesimo parco, che risultava gravato dal divieto di ritorno nel Comune di Faenza emesso dal Questore: pertanto, è stato denunciato a piede libero e sanzionato in via amministrativa poiché in stato di manifesta ubriachezza in area pubblica.