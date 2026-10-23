Faenza, controlli a ridosso delle scuole: 19enne denunciato per possesso di un coltello

Nella giornata di ieri, a Faenza, l’attenzione degli agenti del Commissariato, impegnati nel monitoraggio e presidio delle zone esterne agli istituti scolastici si è concentrata su un giovane che mostrava un atteggiamento sospetto. Sottoposto a controllo, il 19enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 7 centimetri, che è stato immediatamente posto sotto sequestro. Per il giovane è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.