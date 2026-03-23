Faenza, continua a perseguitare l’ex compagna e finisce ai domiciliari

Venerdì sera, i Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un uomo, con diversi precedenti penali alle spalle, per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

L’uomo infatti, che non aveva mai accettato la fine della relazione sentimentale che lo lega alla vittima, ormai da tempo aveva iniziato a perseguitarla ed a presentarsi sotto casa della donna pretendendo di incontrarla. Per questi episodi il persecutore era stato denunciato già in passato ma nonostante ciò ha continuato a porre in essere gli stessi comportamenti molesti fino a quando la donna esasperata ha deciso di chiamare i Carabinieri che sono intervenuti con due pattuglie ed in pochi minuti sono arrivati hanno fermato l’aggressore. L’uomo è stato quindi portato in caserma e dichiarato in arresto per il reato di atti persecutori e sottoposto agli arresti domiciliari mentre a tutela della donna è stato attivato il “codice rosso”.