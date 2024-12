Faenza, comprano casa ma è occupata: l’inquilina li querela per stalking

Tuttavia dai plurimi interventi effettuati dai carabinieri, non è mai emerso alcun riscontro delle violenze segnalate. Anche per questo, verso la fine del novembre del 2023, il sostituto procuratore Lucrezia Ciriello ha chiesto l’archiviazione per entrambi i nuovi proprietari dell’immobile, classificando il contenzioso tra la parti come una questione di natura civilistica.

Contro la chiusura del fascicolo penale, tuttavia, si è opposta la 40enne stessa, accusando padre e figlio di essersi più volte recati e avvicinati all’abitazione, in una circostanza introducendosi anche nel garage.

Li avrebbe anche accusati di averle interrotto l’energia elettrica, fino ad arrivare ad aggredirla fisicamente. Per paura di possibili intrusioni in casa in sua assenza, sarebbe pure arrivata a coinvolgere la nonna, chiedendole di recarsi ogni mattina a sorvegliare la casa. Aspetto che - questo il fulcro della denuncia - avrebbe ingenerato un forte stato d’ansia. Oltretutto stando all’opposizione discussa ieri in tribunale, i due acquirenti avrebbero incassato un risarcimento di 1.500 euro a titolo di penale dalla venditrice dell’immobile in quanto non libero al momento del rogito. Niente da fare anche con questa argomentazione. Ieri per i due nuovi proprietari sono cadute tutte le accuse. E la casa, nel frattempo, è stata consegnata.