Faenza, colto sul fatto mentre spaccia cocaina: 55enne ai domiciliari

Nella nottata scorsa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Faenza hanno arrestato un albanese 55enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato quando i militari dell’Arma hanno notato l’uomo, da tempo conosciuto dalle forze dell’ordine sia per essere un assuntore di sostanze stupefacenti che per episodi legati allo spaccio, aggirarsi per le vie del centro. Vedendolo agire con fare sospetto hanno deciso di seguirlo fino a quando ha raggiunto un vicolo adiacente la piazza centrale, dove si è incontrato con un’altra persona. I due sono stati subito fermati dai Carabinieri che, notando un insolito comportamento dello straniero, lo hanno perquisito rinvenendo alcune dosi di cocaina già confezionate pronte per la vendita. Lo spacciatore ha ammesso di essersi recato sul posto con “recapitare” le dosi da fornire al cliente, e l’acquirente, di avergli dato appuntamento per ricevere la droga che aveva “ordinato”. Lo straniero, quindi, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e ammesso al regime di arresti domiciliari in attesa di affrontare il rito direttissimo. L’acquirente, invece, è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura, quale assuntore di droghe.