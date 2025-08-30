Faenza. Cocaina e hashish, arrestato un 68enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Faenza hanno arrestato un uomo di 68 anni del luogo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga.

L’arresto è avvenuto ieri sera durante un controllo stradale. L’uomo, fermato mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, ha mostrato un atteggiamento nervoso ed esitante che ha insospettito i militari, spingendoli ad approfondire le verifiche. Durante il controllo, i Carabinieri hanno notato un rapido gesto dell’uomo che tentava di liberarsi di un piccolo involucro. Il recupero del pacchetto ha rivelato la presenza di poco più di sette grammi di cocaina.

La scoperta ha portato all’immediata perquisizione dell’abitazione del 68enne, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 35 grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana, quest’ultima suddivisa in diverse confezioni. Insieme alla droga è stato trovato anche il materiale necessario per il confezionamento in dosi singole.

Questa mattina l’uomo è comparso davanti al Tribunale di Ravenna per l’udienza di convalida dell’arresto. Il Giudice ha convalidato il fermo e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Faenza, con il divieto di uscire durante le ore notturne.