Faenza, Claudio Casadio nuovo presidente della Fondazione Mic

La Fondazione MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza rinnova completamente i suoi organi direttivi. Claudio Casadio, ex sindaco di Faenza ed ex presidente della Provincia di Ravenna, è il nuovo presidente della Fondazione MIC e succede a Eugenio Maria Emiliani che ha ricoperto l’incarico negli ultimi otto anni, per due mandati consecutivi.

Approvato nell’ultima Assemblea dei soci della Fondazione MIC si rinnova anche il Consiglio di Amministrazione che vede la partecipazione di Eugenio Maria Emiliani, presidente uscente, Valerio Terraroli, storico dell’arte e professore ordinario dell’Università di Verona, Marco Tonelli, critico d’arte e professore all’Accademia di Belle Arti di Venezia e un altro consigliere ancora vacante, ma che sarà nominato a breve dalla Regione Emilia-Romagna – nuova socia della Fondazione da giugno di quest’anno - che si avvale della facoltà di nominare il suo Consigliere in un secondo momento vista la recente nomina della Giunta regionale.