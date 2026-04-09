Faenza, chilometri di piste ciclabili da ricucire

Rendere la città più attraente e vivibile attraverso la mobilità sostenibile: è stato uno degli obiettivi dell’amministrazione Isola, ormai in scadenza. Lo ha sottolineato il sindaco stesso ieri: «La mobilità sostenibile definisce il modello di modernità di una città» ha riferito nel presentare il piano strategico per la ciclabilità urbana e il rinnovo della convenzione ad Abaco per il piano sosta. Nel piano strategico si inseriscono azioni che delineano gli indirizzi per un futuro che pone al centro la qualità degli spazi urbani, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del centro storico. Attraverso la pianificazione, interventi e investimenti mirati si persegue un cambiamento strutturale delle abitudini di spostamento. In tale quadro si inserisce il Biciplan (mobilità ciclabile sostenibile), il Bike to Work (spostamenti casa-lavoro) e il Bike to school (casa-scuola) oltre al Bike sharing (le bici condivise a noleggio già operative). In tale contesto si inserisce anche il rinnovo della gestione per altri 18 mesi del piano della sosta a pagamento ad Abaco che comprende un ampliamento delle modalità di accesso al servizio e operazioni strutturali sulle tecnologie.

Il Biciplan si basa su un’analisi del contesto urbano realizzata con il supporto del Politecnico di Torino che evidenzia potenzialità e criticità. Tra le positività si inseriscono la sicurezza e la valorizzazione degli spazi (corridoi verdi) a favore del benessere e dell’adattamento climatico. Tra le negatività esistenti che si intende superare vi è la necessità di “ricucire” la rete contraddistinta da molteplici interruzioni. Per farlo sono stati stimati 18 km complessivi di percorso. Fondamentale è il coinvolgimento della cittadinanza sul tipo dell’esperienza di via Fratelli Rosselli trasformata in un giorno in laboratorio urbano in collaborazione con la Consulta della Bicicletta.