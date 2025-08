Faenza, ceramica: tutto pronto per la grande rassegna Made in Italy

Organizzato dal Comune di Faenza con il coordinamento dell’Area Cultura, Turismo, Sport e Politiche internazionali, in collaborazione con Ente Ceramica Faenza, Made in Italy si consolida come un appuntamento stabile nel calendario ceramico e culturale faentino, alternandosi ogni due anni ad Argillà Italia, il festival internazionale della ceramica.

Saranno 115 i ceramisti protagonisti, provenienti da tutta Italia, che porteranno in città il meglio della produzione ceramica nazionale: oggetti d’arte, creazioni per l’uso quotidiano, decorazioni per la casa e il giardino, gioielli, strumenti musicali, design e molto altro ancora.

Accanto alla mostra-mercato, Made in Italy 2025 proporrà oltre venti mostre ed eventi espositivi dislocati in più di quindici location tra musei, gallerie, palazzi storici, spazi urbani e luoghi simbolici della città. Un programma ricchissimo che, come da tradizione, mette in dialogo la ceramica con l’artigianato artistico, l’arte contemporanea, il design, la fotografia e le produzioni culturali del territorio, con ospiti e progetti speciali anche da altre regioni italiane.

La manifestazione si svilupperà nelle principali piazze del centro storico: la segreteria espositori e il punto informativo principale saranno allestiti in piazza della Libertà, mentre un secondo punto informativo per i visitatori sarà presente in piazza Martiri della Libertà. La mostra mercato sarà aperta al pubblico sabato 6 settembre dalle ore 10 alle 22 e domenica 7 settembre dalle ore 10 alle 20.

«C’è grande attesa e curiosità per questa nuova edizione di Made in Italy -spiega il sindaco Massimo Isola- dopo anni di gestione segnati prima dal Covid e poi dall’alluvione, finalmente abbiamo potuto organizzare l’evento con i tempi giusti e nei modi giusti. Una bella macchina amministrativa si è messa in moto per consolidare un evento che era nato in condizioni di emergenza, ha trovato via via la propria identità e oggi fa parte, a pieno titolo, del calendario creativo, turistico e culturale della nostra città. Made in Italy racconta l’eccellenza italiana. Argillà è la grande finestra sul mondo dove si incontrano gli intrecci tra i tanti registri linguistici attraverso i quali si può declinare la ceramica».

«Made in Italy ha un focus molto chiaro sul tema dell’artigianato, in particolare dell’artigianato artistico - dice ancora il sindaco Isola -: avremo maestri da tutta Italia in piazza – anzi, nelle piazze – che racconteranno le nuove produzioni, ma anche quelle tradizionali, tipiche, provenienti soprattutto dalle città con una lunga storia ceramica. Non solo: da quest’anno abbiamo deciso di potenziare l’aspetto espositivo – sempre fortemente legato al tema dell’artigianato – con focus importanti sul Friuli-Venezia Giulia e sulla Liguria. Queste sono le nostre tematiche forti, e credo rappresentino una proposta utile anche per il futuro. Saranno due giorni di festa, ma anche due giorni per continuare a valorizzare questo straordinario protagonista del Made in Italy che è l’artigianato artistico in ceramica, un settore che sta vivendo una bella fase produttiva nel nostro Paese, e che si sta consolidando come vera eccellenza italiana. Il nostro obiettivo è fare in modo che questa eccellenza sia sempre più diffusa nella società, e non percepita solo come momento d’élite da una parte, oppure come oggetto seriale e puramente funzionale dall’altra».

Il calendario completo è in costante aggiornamento e a giorni sarà consultabile in via definitiva sul sito ufficiale della manifestazione: www.madeinitalyfaenza.it

Made in Italy 2025 è organizzato dal Comune di Faenza in collaborazione con Ente Ceramica Faenza, con il contributo e il sostegno di Destinazione Turistica Romagna e il contributo della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione degli eventi collaterali. Tra i partner l’European Route of Ceramics – Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, Aicc – Associazione italiana città della ceramica e Faenza C’entro.