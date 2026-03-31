Faenza, ceramica: avviato il percorso per arrivare al riconoscimento Igp

Faenza
  • 31 marzo 2026
Decoratrici ceramiche
Decoratrici ceramiche

Faenza si prepara a compiere un passo importante per il futuro della propria identità produttiva. Il prossimo giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 18, nei locali di Faventia Sales, è in programma un incontro pubblico dedicato all’Indicazione geografica protetta (Igp) per presentarne l’istanza di riconoscimento relativamente alla produzione ceramica, così da poter contare su uno strumento innovativo in grado di rafforzare la tutela, il valore e la competitività delle produzioni artigianali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e coinvolgere amministratori, enti e produttori, per costruire un percorso condiviso. Il progetto parte dalla consapevolezza che «l’Igp non debba essere solo un marchio del quale fregiarsi - si sottolinea nel presentare l’iniziativa -, ma l’espressione della volontà di una comunità di valorizzare le eccellenze del territorio, in questo caso la ceramica».

Benefici e sviluppo locale

L’incontro del prossimo giovedì sarà in particolare l’occasione per spiegare cosa siano le Igp per i prodotti artigianali e industriali, quali benefici possano generare in termini di tutela e sviluppo locale, i passaggi necessari per arrivare al riconoscimento e il ruolo di imprese e istituzioni.

Un focus particolare sarà, poi, dedicato al lavoro già avviato a Faenza in questo senso, dove si sta definendo la candidatura della ceramica locale. Come previsto dalla normativa, la domanda di riconoscimento può essere presentata esclusivamente da un’associazione di produttori. Per questo motivo si sta lavorando con l’Ente Ceramica, che riunisce una parte significativa delle realtà locali, per la definizione degli aspetti procedurali e del disciplinare.

Il percorso è aperto a tutti i ceramisti del territorio, non solo agli associati, con l’obiettivo di costruire una candidatura rappresentativa e inclusiva.

«Una leva strategica»

«Faenza – dichiara in merito il sindaco di Faenza Massimo Isola – ha tutte le caratteristiche per essere protagonista in questo percorso. La nostra è una tradizione riconosciuta a livello internazionale, ma oggi abbiamo bisogno di strumenti che sappiano tutelarla in modo contemporaneo. L’Igp può rappresentare una leva strategica per rafforzare il settore e sostenere le imprese».

Chi parteciperà all’incontro

All’incontro interverranno Nadia Carboni, direttrice di Aicc (Associazione italiana città della ceramica), Stefano Vaccari, funzionario della Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese della Regione Emilia-Romagna, l’avvocato Federico Patuelli, specialista in Diritto dell’Unione Europea, il consigliere regionale Niccolò Bosi e il sindaco di Faenza, anche nel suo ruolo di presidente nazionale dell’Aicc, Massimo Isola.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che vede l’Associazione italiana città della ceramica impegnata nel promuovere le Igp a livello nazionale. L’incontro è aperto al pubblico e avrà luogo il 9 aprile presso Faventia Sales.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui