Faenza, ceramica: avviato il percorso per arrivare al riconoscimento Igp

Faenza si prepara a compiere un passo importante per il futuro della propria identità produttiva. Il prossimo giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 18, nei locali di Faventia Sales, è in programma un incontro pubblico dedicato all’Indicazione geografica protetta (Igp) per presentarne l’istanza di riconoscimento relativamente alla produzione ceramica, così da poter contare su uno strumento innovativo in grado di rafforzare la tutela, il valore e la competitività delle produzioni artigianali.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e coinvolgere amministratori, enti e produttori, per costruire un percorso condiviso. Il progetto parte dalla consapevolezza che «l’Igp non debba essere solo un marchio del quale fregiarsi - si sottolinea nel presentare l’iniziativa -, ma l’espressione della volontà di una comunità di valorizzare le eccellenze del territorio, in questo caso la ceramica».