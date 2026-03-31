Faenza, ceramica: avviato il percorso per arrivare al riconoscimento Igp

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e coinvolgere amministratori, enti e produttori, per costruire un percorso condiviso. Il progetto parte dalla consapevolezza che «l’Igp non debba essere solo un marchio del quale fregiarsi - si sottolinea nel presentare l’iniziativa -, ma l’espressione della volontà di una comunità di valorizzare le eccellenze del territorio, in questo caso la ceramica».

Faenza si prepara a compiere un passo importante per il futuro della propria identità produttiva. Il prossimo giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 18, nei locali di Faventia Sales, è in programma un incontro pubblico dedicato all’Indicazione geografica protetta (Igp) per presentarne l’istanza di riconoscimento relativamente alla produzione ceramica, così da poter contare su uno strumento innovativo in grado di rafforzare la tutela, il valore e la competitività delle produzioni artigianali.

L’incontro del prossimo giovedì sarà in particolare l’occasione per spiegare cosa siano le Igp per i prodotti artigianali e industriali, quali benefici possano generare in termini di tutela e sviluppo locale, i passaggi necessari per arrivare al riconoscimento e il ruolo di imprese e istituzioni.

Un focus particolare sarà, poi, dedicato al lavoro già avviato a Faenza in questo senso, dove si sta definendo la candidatura della ceramica locale. Come previsto dalla normativa, la domanda di riconoscimento può essere presentata esclusivamente da un’associazione di produttori. Per questo motivo si sta lavorando con l’Ente Ceramica, che riunisce una parte significativa delle realtà locali, per la definizione degli aspetti procedurali e del disciplinare.

Il percorso è aperto a tutti i ceramisti del territorio, non solo agli associati, con l’obiettivo di costruire una candidatura rappresentativa e inclusiva.