Faenza, centenario della nascita di Muky: celebrazioni

faenza

Muky, nome d’arte di Vanda Berasi (1926-2022), nasceva esattamente cento anni fa. Pittrice, scultrice, ceramista, poetessa, artista ha dedicato la sua vita all’arte e alla promozione delle arti. Il Mic in occasione del centenario della sua nascita continua la serie di eventi volti a celebrare la sua poliedrica figura.

Stasera, nel cortile di Casa Muky Matteucci (piazza 2 giugno), alle ore 20:30, va in scena “Muky, 100 anni di amore” dove la poesia, il teatro, la letteratura sono le protagoniste, unite alla musica, altra arte molto cara a Muky.

Attraverso la lettura di brani scritti dall’artista, a cura di Veronica Bassani (“Fatti d’arte”) e la musica di Rodolfo Santandrea, uniti a testi tratti dal romanzo biografico “Muky. I giardini fioriti” (Curcio editore) di Erika Dardi si racconta Muky con i suoi grandi amori, la famiglia, la ceramica, Faenza. Segue un incontro di Erika Dardi in dialogo con Samantha Casella, regista attrice sceneggiatrice cinematografica.

Dalle ore 20, è possibile visitare liberamente Casa Muky Matteucci e l’occasione è unica perché si potrà ammirare il restauro della facciata della Loggetta del Trentanove appena concluso e curato dallo studio Ghetti Venturini con la collaborazione della Soprintendenza.

I festeggiamenti del centenario proseguono il 9 ottobre, giorno del compleanno di Muky, con l’inaugurazione di una mostra personale a lei dedicata nella Project Room del Mic e il 10 ottobre a Casa Muky Matteucci con l’incontro tra il giornalista e scrittore Nevio Casadio e il fotografo Maurizio Galimberti.

Muky (1926-2022) nata a Trento si trasferisce a Faenza nel 1955, frequenta la Scuola d’arte ceramica e incontra Domenico Matteucci, l’uomo che cambiò radicalmente la sua vita. I due condividono un sodalizio artistico che durerà fino alla scomparsa di Matteucci nel 1991: Muky porterà vitalità e un nuovo linguaggio artistico, legato all’informale e alla bicromia bianco/nero, stilema dell’epoca. Dalla fine degli anni ’60 avvia nella Loggetta del Trentanove un cenacolo culturale per incontri artistici, letterari, intellettuali, musicali, teologici per dare vitalità alla città di Faenza in un luogo unico al mondo.

Ingresso offerta libera. Posti seduti limitati. Info: 0546 697311, info@micfaenza.org, www.micfaenza.org