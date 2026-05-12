Faenza, cedimento manto stradale, sotto accusa tassi e istrici

FAENZA. Alessandro Vitali, candidato al consiglio comunale a Faenza nella lista Faenza Insieme Padovani Sindaco, segnala un problema nei pressi del cavalcafferovia di Basiago, a Faenza. «Segnalo il cedimento del manto stradale all’altezza del Cavalca Ferrovia di Basiago, a Faenza», scrive in una nota inviata oggi. « Già nel 2024 questo tratto era stato interessato da una chiusura totale per lo stesso motivo: animali quali istrici e tassi fanno i loro nidi sotto il manto stradale, andando ad eroderne il terreno. I cittadini e i coltivatori avevano già segnalato da tempo il pericolo ma evidentemente le soluzioni adottate non sono state sufficienti. Si tratta di una strada fondamentale per la comunicazione del forese alla città, la negligenza non può più essere presa in considerazione».