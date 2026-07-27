Faenza, caso sospetto di virus Chikungunya o Dengue: via alla disinfestazione straordinaria

Un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue, ancora in via d’accertamento, i cui sintomi sono stati riscontrati in una persona residente a Faenza, ha fatto scattare le misure di prevenzione previste dal Piano Regionale. L’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha segnalato la situazione all’amministrazione comunale che, secondo il principio di massima precauzione, ha disposto un intervento disinfestazione straordinaria in alcune vie. La profilassi interesserà il corso Matteotti, via Castellani, via Contradino, via Montini, via Gottardi, via Sant’Agostino, via Viarani e parte di via Bondiolo. Qui le operazioni si articoleranno in tre fasi.

I trattamenti adulticidi nelle aree pubbliche e nelle zone confinanti verranno eseguiti tra le 5 e le 7 del mattino, per tre giorni consecutivi, a partire da domani, da martedì 28 fino a giovedì 30 luglio, con l’impiego di prodotti a base di piretro da parte di operatori specializzati. Contemporaneamente, sempre da domani, martedì 28 luglio, prenderanno il via gli interventi porta a porta nei giardini e nelle aree esterne private, dove gli addetti eseguiranno trattamenti larvicidi e adulticidi, rimuovendo al contempo le piccole raccolte d’acqua stagnante. La terza fase consisterà infine nell’applicazione di prodotti larvicidi nei pozzetti e nelle caditoie della rete pubblica. Per informazioni di carattere logistico è possibile contattare la Polizia Locale al numero 0546.691400, disponibile dalle 7 alle 24. Per chiarimenti relativi agli aspetti sanitari della misura resta a disposizione il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl al numero 0546.602503.

Aggiornamento: il caso è rientrato, non si tratta di un virus tropicale e non servirà la disinfestazione.