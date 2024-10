Faenza: Case Caldesi, cantiere al via da lunedì

Un accordo è stato raggiunto per porre rimedio al parziale crollo dello storico palazzo Case Caldesi avvenuto nel luglio scorso, che ha visto chiudere per motivi precauzionali e di sicurezza la via Foschini e parti cortilizie della biblioteca Manfrediana.

In seguito all’ordinanza sindacale emessa nei giorni successivi – dopo i sopralluoghi e le verifiche da parte dei vigili del fuoco, in cui si intimava alla proprietà R. Group Costruzioni srl i provvedere con urgenza i alla verifica statica dell’immobile – gli uffici comunali hanno interagito con la Soprintendenza e la stessa proprietà giungendo alla decisione di «fare partire il cantiere, il 21 ottobre, data poi slittata al 28, cioè a lunedì prossimo a causa del maltempo».

