Faenza, Campionati italiani sbandieratori in luglio: ecco i gruppi che sfideranno i faentini

Dopo i sopralluoghi con esito positivo effettuati in città insieme al locale comitato organizzatore, la Fisb ha ufficialmente inserito nei suoi programmi le date del 18, 19 e 20 luglio, in cui si svolgeranno i campionati tricolori Sbandieratori e Musici serie A/2 , la “Tenzone Argentea”.

Per l’occasione sarà allestita la piazza del Popolo con un palco per la giuria e tribune come nel torneo del mese di giugno legato al palio del Niballo. Ci sarà anche una tribuna simile a quella allestita nel 2019, quando la città manfreda ospitò però i massimi campionati “Tenzone Aurea”, ovvero prima dei noti dissapori con la Federazione, costata la retrocessione di Faenza e la ripartenza dalle categorie inferiori, dissapori poi risanati nel 2024.

La tribuna avrà una capienza di 457 posti seduti, e servirà a separare il quadrilatero di gara dalla zona riscaldamento. Definito inoltre lo spostamento al Palacattani (5000 posti) in caso di maltempo.

La manifestazione prevede una solenne cerimonia di inaugurazione venerdì 18 luglio (ore 21) con sfilata in notturna per le vie di Faenza dei gruppi partecipanti e saluto delle autorità.

Le competizioni inizieranno sabato 19 con le gare dei singoli e delle coppie (dalle 8 alle 13). In serata alle 21 le sfide tra le grandi squadre e i musici. Domenica 20 sempre dalle 8 alle 13 saranno di scena le piccole squadre e seguire le premiazioni che chiuderanno l’evento. Oltre agli Alfieri e Musici del Palio di Niballo si contenderanno il titolo altri 19 gruppi: Borgo San Lazzaro - San Domenico Savio (Asti), Musici e Sbandieratori di Borgo Veneto; Sbandieratori Rione Lama (Oria), Borgo San Panfilo (Sulmona), Principi d’Acaja (Fossano), Rione Santa Caterina (Asti), Sestiere Piazzarola (Ascoli Piceno), Sestiere di Sant’Emidio (Ascoli), Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo Viatosto (Asti), Sestiere Porta Tufilla (Ascoli), Sbandieratori Arquatesi (Arquà Polesine); Contrada San Giorgio (Ferrara), Borgo San Pietro (Asti), Borgo Don Bosco (Asti), , Associazione Sbandieratori di Tradizione Astigiana Asta, Associazione Culturale Sbandieratori e Musici Città Regia (Cava dei Tirreni), Rione Madonna delle Stuoie (Lugo), Rione Cattedrale (Asti), Sbandieratori Torre dei Germani (Busnago, Monza-Brianza. Gli atleti e i musici faentini saranno quelli che usciranno dalle qualificazioni, ovvero il Torneo del Palio il 14 e 15 giugno.

Nel sito della Fisb è stato pubblicato anche il logo dove appaiono i colori dei cinque rioni manfredi che ospitano la manifestazione insieme al Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo, con il partenariato dell’Amministrazione comunale e il patrocinio della Regione Emilia Romagna. E’ specificato inoltre che Faenza “è città storica per quello che concerne gli sbandieratori e in particolare è socio fondatore della Federazione italiana degli antichi giuochi e sport della bandiera, fondata nel 1966”.

Si ricordano infine gli anni in cui la città ha ospitato il Campionato nazionale sbandieratori (1968, 1988, 1989 e 2012) e più recentemente la Tenzone Aurea Fisb (2019).