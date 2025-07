Faenza, Campionati italiani sbandieratori: città invasa da appassionati da tutta Italia - Gallery

Tenzone Argentea, Campionati italiani di bandiera della Fisb: oggi è il giorno clou con gare in programma da mattina a sera. In mattinata scendono in campo gli alfieri del Singolo (ore 8) seguiti da quelli delle Coppie (ore 10) mentre in serata alle 20 sono in programma le sfide delle Grandi squadre e dei Musici. Domani mattina toccherà invece alle Piccole squadre. Già oggi quindi si dovrebbero conoscere i nomi dei vincitori delle specialità in agenda.

Intanto la città è presa d’assalto: solo gli atleti sono 800, poi ci sono i tifosi che, per trovare alloggio, si sono dovuti rivolgere anche alle città limitrofe, a Imola per esempio, molto più attrezzata dal punto di vista ricettivo.

L’impatto su Faenza è comunque evidente, tant’è che l’assessorato al Turismo ha organizzato per oggi alle 17, nella pausa delle competizioni, una visita alla città, dedicata agli ospiti e guidata dall’assessora Simona Sangiorgi. La partenza è davanti alla segreteria della manifestazione (Galleria della Molinella) e la durata è di 90 minuti. La visita comprende il palazzo comunale e i tesori architettonici e artistici che si affacciano su piazza del Popolo (dove è allestito il campo di gara) e piazza della Libertà.

Tornando alle gare, per ogni specialità è stato sorteggiato l’ordine di esibizione. Ecco quindi gli orari indicativi degli esercizi dei faentini che gareggeranno, indipendentemente dal rione di appartenenza, con il nome dell’associazione “Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo”, pur vestendo ciascuno i colori dei rioni di provenienza. Nel Singolo sono 22 gli sbandieratori in lizza e due i faentini: Raffaele Rampino Jr (del Rosso) che uscirà per ventesimo alle ore 9.35 e Marco Bertoni (del Verde), ventunesimo alle ore 9.40. Anche nelle Coppie (22 gruppi) Faenza presenta due binomi: Emiliani/Santandrea (del Nero, quarta esibizione) alle ore 10.18 e Rampino/Palomba (del Rosso, quinta) alle 10.24. Stasera nelle sfide delle Grandi squadre e Musici che contano 20 gruppi il Borgo Durbecco uscirà per nono, alle 21.20.

Domani mattina la Piccola quadra del Nero è stata sorteggiata al quattordicesimo posto alle 9.44 circa.s Un altro faentino, Riccardo Lotti (già del Verde e del Borgo) sarà in piazza, come singolo, ma per il Rione Madonna delle Stuoie di Lugo, anch’esso impegnato nella tenzone (ore 9.05). la coppia dei lughesi Bedeschi/Zenico ci sarà alle 11, la Grande squadra alle 20 e la Piccola domattina alle 10.24.

I vincitori di Singolo e Coppia sono ammessi a disputare la Tenzone Aurea (la serie A dei campionati Fisb), il 25 settembre a Formigine. I primi tre gruppi della classifica Combinata (che tiene conto di tutte le specialità) sono invece ammessi alla “Final” del 2026 nel terzo weekend di luglio, in località da decidere. Anche Faenza starebbe valutando la possibilità di candidarsi ad ospitarla. Dal prossimo anno infatti non vi saranno più tenzone Aurea, Argentea e Bronzea, ma una” Final” a cui sono ammessi i primi 16 gruppi della Tenzone Aurea di quest’anno che prevede tre retrocessioni. Queste tre retrocesse insieme a tutti gli altri gruppi di Argentea e Bronzea, per accedere alla “Final”, dovranno disputare le “qualificazioni” che assegneranno i tre posti lasciati dalle retrocesse. Il complesso meccanismo potrebbe penalizzare Faenza nelle specialità del Singolo e della Coppia, perché essendo un gruppo unico (frutto di una selezione nei tornei cittadini di giugno, caso unico nel panorama dei campionati), anziché due rappresentanze, come avvenuto finora, ne avrebbe una sola. Se così fosse, potrebbe tornare conveniente la partecipazione separata di ogni rione. Ma il regolamento sarebbe ancora in fase di ottimizzazione e molto c’è ancora da capire.