Faenza, bus notturno gratis per “fare serata”: si parte venerdì 31 ottobre

Un bus notturno per “fare serata” in centro a Faenza e tornare a casa in sicurezza e in maniera sostenibile. Da domani, infatti, parte il servizio sperimentale di navetta notturna gratuita “FAtardi, in sicurezza”, pensato per garantire un collegamento serale tra il centro e l’area di via Granarolo. Il servizio sarà operativo ogni venerdì e sabato dalle 20 all’UNA, con corse a intervalli di 30 minuti, e resterà attivo fino a fine dicembre. L’iniziativa per promuovere all’interno del Comune forme di mobilità sostenibile e sicura non solo per gli spostamenti diurni legati a lavoro, scuola o esigenze personali, ma anche per quelli serali, legati al tempo libero. Il servizio si rivolge in particolare ai giovani e a tutte le persone che desiderano muoversi in sicurezza evitando l’uso dell’auto privata. La navetta partirà da Piazza della Libertà (Duomo) alle 20, fermandosi a: Bar 99%, Ebe-Cinedream, Casa Spadoni, La Birreria, Caffè del Viale, per poi concludere il percorso ritornando al Duomo.

Ogni tratta sarà percorsa in circa 30 minuti, assicurando un servizio regolare e continuativo per tutta la serata, fino all’1. Il servizio “FAtardi” si inserisce nel quadro delle iniziative recentemente avviate dal Comune per incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici e a basso impatto ambientale, tra cui il nuovo sistema di bike sharing pubblico, il progetto Bike to Work rifinanziato recentemente e la gratuità del trasporto pubblico locale fino alla fine dell’anno.