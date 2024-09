Faenza, blitz della polizia nei cassonetti per scoprire chi li usa in modo inadeguato

Blitz nei cassonetti ieri della Polizia Locale dell’Unione insieme ad Hera e all’assessore Luca Ortolani.

L’obiettivo è di contrastare l’improprio e improvvido utilizzo di determinati contenitori destinati a raccolte differenziate specifiche. In via Mameli infatti è stato svuotato un cassonetto per “raccolta sfalci e ramaglie” trovandolo pieno di ogni altro genere di immondizia “indifferenziata” e impropria che doveva essere smaltita in modo diverso.

Rimestando i rifiuti si cerca di risalire ai responsabili dei depositi non ammessi: eventuali indirizzi o tracce che possano ricondurre agli autori di tali smaltimenti sconsiderati in contrasto con la raccolta differenziata.

Se si trovano indizi inconfutabili poi si procede con sanzioni e multe. In talune postazioni sono state installate telecamere, ma esistono ancora cassonetti “scoperti” dal servizio, i quali sembrano essere presi di mira dagli irriducibili dello smaltimento irregolare.