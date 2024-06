Faenza, Bigorda: le gare nella bolgia del Palabubani e le turbolenze dei tifosi del Rosso

E’ partito in piazza del Popolo e si è concluso al Palabubani il Torneo di bandiere legato alla Bigorda. Infatti ci si è messo anche il maltempo a pregiudicare il programma tradizionale, già privato del corteo storico attraverso la città di sabato prossimo.

Un temporale ha interrotto la sessione pomeridiana di gare riservate agli under 15, tant’è che in fretta e furia si è deciso di continuare al PalaBubani, solo che tra trasferimento e preparazione si è finiti a ridosso della sessione serale dedicata agli under 21.

Al palazzetto si è ripreso alle 20 ed è stato un tutt’uno fino alle 23.30. Le tifoserie hanno gremito gli spalti, che non sono i loggiati della piazza, tant’è che il tifo al chiuso ha reso l’atmosfera incandescente, accendendo a dismisura gli animi dei più turbolenti perfino tra gli “ultras” dello stesso colore.

Momenti concitati si sono vissuti nei ranghi del Rosso, quando per futili motivi sono volate parole e spintoni. E’ intervenuto il capo rione Gianluca Maiardi che ha avuto il suo da fare, minacciando addirittura di dimettersi se l’esagerazione non fosse finita.

Le gare hanno visto fare incetta di titoli il rione Verde che vince quasi tutte le sfide degli under 15 e quella del singolo under 21 (con Marco Bertoni) mentre nella gara più importante della coppia under 21 , trionfa per la terza volta consecutiva il rione Giallo (con Liverani/Locatelli), che conquista inoltre il titolo del miglior tamburino (Enrico Pederzoli).

Non è stato possibile svolgere la cerimonia dell’archibugio, e nemmeno il giuramento dei cavalieri, rimandato, quest’ultimo al pre gara di sabato prossimo.

Il Giallo ha dimostrato di primeggiare nella specialità della coppia U21 anche senza i suoi campioni (Ghinassi/Lionetti), passati a competere con Ferrara insieme all’allenatore pluricampione italiano, Maurizio Reali, dopo l’esclusione di Faenza dalla Tenzone Aurea. Nella città manfreda è però sbarcato da Ferrara come allenatore per il Verde, Andrea Baraldi, campione tra i più titolati di sempre.

Questi i risultati

Esordienti (8-10 anni): nel singolo vince Alessandro Daino (Verde); nella coppia Alessandro Daino e William Rontini (Verde).

Giovanili (12-13 anni): nel singolo vince Pietro Villa (Rosso) e nella coppia Marco e Riccardo Sangiorgi (Rosso); nella piccola squadra trionfa il Giallo con Christian Bandini, Marco Bombardini, Agostino Bubani e Agata Gaddoni.

Under 15 (14-15 anni): nel singolo primeggia Alessandro Ione (Verde); nella coppia Tommaso Conti e Claudio Fabbri (Verde); nella squadra sempre il Verde con Tommaso Conti, Claudio Fabbri, Alessandro Tini, Emma Ferrini, Emma Fiorentini, Noemi Francesconi.

Under 21: nel singolo vince il rione Verde (Marco Bertoni 24,90) seguito da rione Giallo (21,37), rione Rosso (21,16), borgo Durbecco (17,34), rione Nero (14,10). Il rione Giallo si aggiudica la coppia (Kevin Liverani e Federico Locatelli(21,16) e il miglior tamburino (Enrico Pederzoli 71,6). Nella coppia al secondo posto si qualifica il Rosso (20,55), seguito dal Verde (19,83), da borgo Durbecco (18,05) e Nero (14,79). Nel tamburino, secondo posto per borgo Durbecco (69,7) seguito da Rosso (67,1), Nero (62,5) e Verde (59,1).