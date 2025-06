Faenza, Bigorda bandiere giovani: trionfa il rione Giallo

Piazza gremita sotto i portici, la tipica colorata frenesia da tifo e performance all’altezza del blasone della scuola faentina. E anche qualche colpo di scena fuori programma hanno caratterizzato la prima sfida che conta tra i rioni, ovvero le gare degli sbandieratori under 21 e il giuramento dei cavalieri che sabato si contenderanno la Bigorda d’Oro.

Il torneo serale è stato anticipato nel pomeriggio da quello riservato agli Under 15 che ha assegnato nove titoli: tre li ha vinti il Verde, tre il Giallo, due il Rosso e uno il Borgo.

Per quanto riguarda la Coppia under 21 (“sfida dell’archibugio”), la fumata dai loggiati comunali è risultata gialla, con vittoria quindi assegnata a Porta Ponte, primo anche nella specialità del miglior Tamburino. Nel Singolo invece ha primeggiato il Verde con Nicola Dal Pozzo, figlio del capo rione, Luciano.

Si sono viste esibizioni di alto livello, dove ha inciso anche il coefficiente di difficoltà degli esercizi presentati, nonostante qualche errore di troppo. Sempre di alto livello lo spettacolo offerto dai giovani alfieri alle prese con numeri che comportano la gestione funambolica di quattro e anche cinque bandiere nel singolo.

Nel Giuramento i cavalieri hanno annunciato i nomi dei cavalli in giostra sabato, ma la corrispondenza sul reale utilizzo può non essere reale e c’è sempre chi si diletta ad annunciare nomi di fantasia, o legati a chissà quale scaramanzia, come stavolta ha fatto Davide Ricci (del Giallo) che ha affermato di correre sul cavallo “Tonino”.