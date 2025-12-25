Faenza, Bertaccini rilancia dopo la chiusura della Bottega: “Ora nasceranno due nuove librerie”

Faenza
  25 dicembre 2025
La sede della futura libreria di Bertaccini: sarà in corso Garibaldi 3
Pronti, via: si riparte da una nuova avventura. Anzi, due. Se la storica Bottega Bertaccini chiuderà a fine anno, come annunciato dal titolare Renzo che le ha dato il nome, il librario non si è perso d’animo e ha già trovato una nuova sede in corso Garibaldi 3: «Non ci sarà più lo spazio per presentazioni di libri o mostre d’arte - spiega Bertaccini - ma almeno potrò proseguire la mia attività, coi nostri libri su Faenza, la Romagna e dintorni, arte e ceramica, un luogo dove poter continuare a incontrare i clienti e gli amici, fare ricerche bibliografiche per libri strani e introvabili, dare informazioni, mettere in contatto le persone. E un angolo per il caffè non potrà mancare». Bertaccini ipotizza di essere pronto per la nuova apertura verso aprile o maggio. Ma questo non è l’unico portone che si aprirà alla chiusura di quello della Bottega: «Sono stato contattato dalla associazione SI - StareInsieme, che si occupa in particolare di persone che vivono una realtà di disagio psichico - spiega Bertaccini -. StareInsieme fa parte del Gruppo Disabilità Faenza, un’associazione di promozione sociale che opera su tutta l’Unione della Romagna Faentina per tutelare i diritti delle persone con disabilità intellettiva e disturbo psichico e migliorare la loro qualità di vita. Ne fanno parte anche Anffas Faenza, Autismo Faenza e Genitori Ragazzi con Disabilità, in stretta collaborazione con l’Asp della Romagna Faentina. Dal nostro confronto e dai nostri incontri è nato il progetto di una nuova libreria (dove coinvolgere giovani e persone seguite dalla associazione) specializzata in libri usati e di seconda mano, frutto delle donazioni di privati (cominciate a svuotare le cantine e le soffitte, vi verremo a cercare). Sarà un mercatino organizzato come una vera libreria ma sarà anche un posto dove potersi sedere, leggere, scambiare parole, conoscere persone». La sede sarà definita nel corso delle prossime settimane.

