Faenza, barbiere abusivo sulle panchine del parco: multa e sequestro

FAENZA. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti presso il Parco Mita di Faenza a seguito di segnalazioni e attività di monitoraggio finalizzate a prevenire fenomeni di illegalità diffusa. Nel corso del sopralluogo, gli operatori hanno individuato un uomo che esercitava abusivamente l’attività di acconciatore.

L’uomo era attrezzato per effettuare tagli di capelli a diverse persone di varie nazionalità direttamente sulle panchine e nelle aree prative del parco, in totale spregio delle norme igienico-sanitarie e dei regolamenti comunali. Al trasgressore è stata contestata la violazione delle norme previste dal vigente Regolamento sull’attività di acconciatore ed estetista, che disciplina rigorosamente i requisiti e i luoghi idonei per l’esercizio di tali professioni. All’uomo, classe 1989, è stata comminata una sanzione amministrativa di 500€ e sono stati sequestrati gli strumenti professionali utilizzati per l’acconciatura ed il taglio dei capelli.

“L’obiettivo prioritario di queste operazioni” – fanno sapere dal Comando della Polizia Locale – “è quello di restituire il Parco Mita alla normale e serena fruizione da parte delle famiglie, dei bambini e di tutti i cittadini di Faenza. Monitorare il rispetto dei regolamenti significa tutelare il decoro della nostra città e garantire che le aree verdi restino spazi di aggregazione sani e sicuri”.

La Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina assicura che i controlli nelle aree verdi e nei punti sensibili del territorio comunale proseguiranno con costanza nelle prossime settimane, mantenendo alta l’attenzione su ogni forma di comportamento che possa ledere la civile convivenza e il decoro urbano.