Faenza, aveva l’auto stracolma di merce rubata: arrestata 30enne

Ieri, giovedì 23 ottobre, la Polizia di Stato di Faenza ha tratto in arresto una donna che si era resa responsabile di un furto presso un negozio di abbigliamento.

Il fatto, accaduto in un locale commerciale presso il centro di Faenza, ha visto coinvolte due donne, di cui una in corso di identificazione, e l’altra, una italiana di circa trent’anni. Quest’ultima veniva fermata dagli agenti prontamente intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione pervenuta da un commesso che denunciava che la donna, tolto l’antitaccheggio su tre paia di scarpe, per un valore complessivo di 500 euro, cercava di oltrepassare in modo fraudolento le casse. Quest’ultima al momento dell’intervento veniva trovata in possesso del dispositivo per togliere le placche antitaccheggio.

Alla luce dei fatti, gli operatori procedevano quindi alla perquisizione dell’auto della donna, in cui venivano rinvenuti: altri capi di abbigliamento firmati, confezioni di profumo, piccoli elettrodomestici, telefoni cellullari e oggetti di bigiotteria il tutto per un valore complessivo di oltre 5.000 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e presumibilmente provento di altri furti in corso di accertamento. La donna, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, una volta avvisata l’autorità giudiziaria, veniva tratta in arresto in attesa del giudizio per direttissima.