Faenza. Assemblee COERBUS e COERinAUTO: bilanci in forte crescita

Si sono svolte a Villa Abbondanzi Relais di Faenza le assemblee annuali di COERBUS e COERinAUTO per l’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2025, chiusosi con risultati eccellenti per entrambe le realtà. COERBUS ha registrato un fatturato di 28,72 milioni di euro, in crescita del 7,2% rispetto all’anno precedente e trainato da un incremento del 54% nei servizi sostitutivi ferroviari. Questa rete, che oggi riunisce 34 imprese e 550 dipendenti, garantisce ogni giorno oltre 300 servizi fissi tra trasporto pubblico, scolastico e sociale sul territorio. Ottimo anche il bilancio di COERinAUTO, che ha consolidato la sua attività nel settore del noleggio con conducente raggiungendo un fatturato di 219.463 euro, in aumento del 13,7%.

Al termine della parte amministrativa, i lavori sono proseguiti con il convegno “Mobilità e turismo nel mondo che cambia”, aperto dal presidente di COERBUS Bruno Riccipetitoni e dal sindaco di Faenza Massimo Isola. L’incontro ha ospitato una tavola rotonda focalizzata sulle trasformazioni geopolitiche e sui flussi turistici, coordinata dal direttore Davide Ranalli, a cui hanno preso parte l’assessora regionale Roberta Frisoni, Filippo Olivetti di Bassani Group e Tullio Tulli, Direttore Generale di ANAV. L’evento si è poi concluso con una lectio magistralis del professor Alberto Pagani dedicata agli scenari internazionali e ai loro effetti sulle imprese locali.

Il presidente Bruno Riccipetitoni ha sottolineato come questi numeri confermino la solidità dei consorzi, ricordando però che la crescita deve sempre essere accompagnata dalla qualità dei servizi e dalla capacità di fare rete. Oggi mobilità, turismo e sviluppo economico sono temi strettamente interconnessi, e il ruolo delle imprese di trasporto diventa strategico per garantire efficienza e rispondere con prontezza ai cambiamenti globali in atto.