Faenza, arriva la compostiera di comunità: incontro pubblico

FAENZA. Domani sera a Faenza, al Centro Sociale Borgo di via Saviotti, alle 20.30 c’è il primo incontro pubblico dedicato alla nuova compostiera di comunità “Bricò”, che sarà installata nell’area verde adiacente alla struttura del Centro. L’iniziativa rientra nel progetto “Compostiamo in città”, promosso nell’ambito del percorso partecipativo “Compostiamo”, avviato nel 2022 dall’Unione della Romagna Faentina con l’obiettivo di incentivare il compostaggio domestico e ridurre la produzione di rifiuti organici. Durante l’incontro saranno illustrati il funzionamento del compostaggio condiviso, le opportunità del progetto e le modalità di partecipazione da parte dei cittadini. In particolare, sarà avviata la raccolta delle adesioni da parte delle famiglie che intendono usare la compostiera di quartiere: si prevede il coinvolgimento iniziale di un gruppo pilota composto da otto o nove nuclei familiari. Il prototipo della compostiera è frutto del progetto condotto da Sofia Danieli come tesi di laurea all’Isia di Faenza, e sarà realizzato in collaborazione con un’azienda specializzata del settore. L’obiettivo è testare un modello replicabile di gestione condivisa dei rifiuti organici, valorizzando le buone pratiche locali e promuovendo un approccio comunitario alla sostenibilità. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni: https://www.romagnafaentina.it/progetti/compostiamo