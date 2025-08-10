Faenza, arrestato un uomo condannato per lesioni aggravate e rapina

FAENZA. Questa mattina le volanti del Commissariato P.S. di Faenza hanno tratto in arresto un uomo gravato da una condanna definitiva a 4 anni per lesioni aggravate e rapina. L’intervento degli operatori è avvenuto in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno riferito di aver visto un’auto sbandare mentre transitava sulla strada. Giunti sul posto, lo stesso si rifiutava di collaborare facendo resistenza. L’uomo, già gravato da diversi precedenti penali, veniva accompagnato presso i locali del Commissariato per gli atti di rito. Avvisata l’autorità giudiziaria è stato tradotto presso la Casa Circondariale.