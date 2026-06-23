Faenza: arrestato per spaccio al Parco Mita

Nel pomeriggio di lunedì 22 giugno, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino senegalese di 26 anni, pregiudicato, per spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del Parco Mita di Faenza. Gli agenti della Volante del Commissariato, insospettiti da movimenti sospetti, lo hanno trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish e 16 pasticche di ecstasy già suddivise in dosi. L’episodio è stato documentato anche dalle telecamere di videosorveglianza del parco. Un cittadino pakistano è stato inoltre denunciato a piede libero per favoreggiamento, avendo reso false dichiarazioni agli agenti nel tentativo di sviare le indagini.