Faenza, apre innovativa scuola di calcio per giovanissimi

E’ stata inaugurata la prima edizione del camp di Next Level Football Asd, al campo sportivo comunale di Errano.

L’innovativa scuola di calcio per giovanissimi è stata fondata dal presidente, Nicolò Dalmonte, ex calciatore locale, supportato da uno staff di tecnici, tra cui Luca Di Camillo, Nicola Marini, Andrea Frau, Riccardo Fort e Luca Baldani.

Alla cerimonia simbolica del “taglio del nastro”, svoltasi alla presenza di molte persone, ha partecipato l’assessore alla Scuola, Formazione e Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi.

L’assessore ha sottolineato l’importanza dell’educazione sportiva e si è compiaciuta dell’impegno che l’associazione sta mettendo in campo per creare e promuovere, sul territorio faentino, un’esperienza a misura di giovani e giovanissimi.

Ha inoltre sottolineato l’importanza della socialità “all’esterno” e della creazione di un punto di incontro per i tanti appassionati di calcio.

Next Level Football Asd, nasce, infatti, dall’idea di creare un programma esclusivo di educazione calcistica di qualità che elevi i talenti e le abilità individuali dei giocatori.

L’associazione mira a promuovere valori fondamentali come l’impegno, il fair play e il lavoro di squadra.

«Crediamo fortemente in questo progetto – commenta Nicolò Dalmonte –. Vogliamo creare un centro di eccellenza sportivo che favorisca la crescita calcistica e lo sviluppo dei talenti e che contribuisca positivamente al benessere della comunità. Approfitto dell’occasione per ringraziare tutti i colleghi che hanno creduto e credono, insieme a me, a questo ambizioso progetto».

Gli allenamenti del Summer Camp di Next Level Football si svolgono fino all’8 Agosto nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 19,45. Informazioni: www.nextlevelfootball.it, 347 5885941.