Faenza. Apre il parcheggio di via Filanda Nuova, a disposizione circa 160 posti auto

Prosegue il percorso di riqualificazione e potenziamento della mobilità sostenibile. Dopo l’attivazione dell’hub intermodale nel piazzale Cassandra Pavoni, presso l’ex scalo merci adiacente alla stazione ferroviaria, da domani sarà fruibile l’area di sosta nell’ex comparto che ospitava il supermercato La Filanda.

L’area, con accesso da via Filanda Nuova, rappresenta un’importante implementazione della dotazione di stalli cittadini, offrendo una risposta ai pendolari che, provenendo dal quadrante nord, utilizzano lo scalo ferroviario manfredo. Lo spazio si trova infatti ad appena 3 minuti di bicicletta da piazza Cesare Battisti (tramite il sottopasso di corso Garibaldi) e a 7 minuti a piedi (attraverso le scale del cavalcaferrovia). Questa posizione strategica permette, inoltre, di raggiungere il centro storico in pochissimi minuti, offrendo una valida alternativa alla sosta nelle vie più congestionate e favorendo il deflusso del traffico urbano.

Il parcheggio mette a disposizione circa 160 posti auto, di cui quattro riservati ai veicoli che espongono il contrassegno di mezzi a servizio dei disabili. La viabilità interna è stata realizzata per garantire la massima tutela dell’utenza, con un ingresso e l’uscita su via Filanda Nuova tramite corsie separate.

A protezione dei fruitori, lo spazio è già dotato di un impianto di videosorveglianza con telecamere che inquadrano l’intera area, installato come deterrente contro atti vandalici e per garantire un utilizzo protetto e sicuro dell’area.

Il servizio integra una postazione per e-bike a pedalata assistita situata all’esterno dell’area di sosta, presso la rampa del cavalcaferrovia, mantenendo così una posizione strategica per favorire l’intermodalità tra auto, bici e treno. È inoltre prevista l’installazione di segnaletica verticale per indicare agli utenti il percorso consigliato, le distanze e i tempi per raggiungere la stazione ferroviaria e l’hub intermodale.

«L’apertura del parcheggio di via Filanda Nuova – spiega il sindaco Massimo Isola – è il risultato di un lavoro che mette a sistema mobilità e riqualificazione urbana. Non apriamo solo un parcheggio, ma attiviamo una ‘porta di accesso’, protetta e tecnologica e in prossimità della città».

«Con questo intervento – sottolinea invece il vicesindaco Andrea Fabbri – diamo una risposta concreta a chi ogni giorno deve conciliare i tempi del lavoro con quelli degli spostamenti. Recuperiamo un’area privata mettendola a disposizione della collettività, trasformandola in un punto nevralgico per lo scambio tra auto e mobilità dolce, riducendo sensibilmente il carico di veicoli che ogni mattina intasa le strade limitrofe alla stazione».

In primavera, il collegamento ciclopedonale verso la stazione sarà ulteriormente riqualificato. L’intervento è stato programmato con il clima mite poiché la posa del conglomerato bituminoso richiede temperature stagionali adeguate a garantire la corretta compattazione e durabilità del manto. In quell’occasione verrà realizzata una pavimentazione che possa differenziare il percorso ciclabile da quello pedonale, aumentando comfort e sicurezza.

L’apertura del parcheggio nella zona di via Filanda Nuova si inserisce nel più ampio piano volto a incentivare l’uso del treno e della mobilità elettrica, confermando l’impegno dell’amministrazione verso gli obiettivi del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) e la volontà di incrementare la disponibilità di stalli per la sosta in città.