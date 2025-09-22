Faenza, apre il Modus Boutique Hotel: alcune camere con spa privata

Apre oggi, lunedì 22 settembre, nel cuore di Faenza il Modus Boutique Hotel. Al suo interno, è operativo anche un bar aperto al pubblico, il Modus Cafè, dove gustare dalla prima colazione fino a un cocktail per l’aperitivo. Le due attività nascono dal rinnovo di una struttura ricettiva preesistente e si trovano in via Nuova 54 a Faenza. La struttura è gestita da Massimo Biondi.

Il Boutique Hotel ha tre stelle ed è composto da 10 camere in stile moderno. Alcune sono dotate al loro interno di spa privata con doccia, vasca idromassaggio e sauna. Il bar della struttura, Modus Cafè, funge sia da bar di servizio delle camere sia da aperto al pubblico e alla cittadinanza.