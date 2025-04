Faenza, alluvioni: riaperti i termini per ottenere il contributo straordinario

L’Amministrazione comunale, già a partire da oggi, ha deciso di riaprire i termini per presentare domanda di contributo straordinario a sostegno dei nuclei familiari colpiti dalle due alluvioni verificatesi nel maggio 2023 e nel settembre 2024. La misura vuol offrire un sostegno concreto a chi ha subìto danni alle abitazioni e alle pertinenze, con l’intento di alleviare le difficoltà economiche legate agli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito il territorio.

Possono presentare domanda i nuclei familiari con abitazione al piano terra colpita da allagamenti il 18 e 19 settembre 2024, già residenti nella stessa unità abitativa al 15 maggio 2023 e percettori del Cas o Cis 2023 per un contributo fino a 10mila euro. Le famiglie residenti in appartamenti al primo piano, ma con locali di servizio (cantine, ingressi esclusivi, tavernette) allagati per un contributo fino a 3mila euro, convertibile, su richiesta, in buoni spesa per generi alimentari e farmaci. Altresì, potranno chiedere il contributo le famiglie a cui è stata richiesta la restituzione del Cas 2023, che abbiano subìto entrambe le alluvioni, mantenuto la residenza e non abbiano già percepito il contributo straordinario; in questo caso potranno ricevere fino a mille euro, pari alla somma oggetto di restituzione.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2025. Le spese rendicontabili devono essere state sostenute tra il 18 settembre 2024 e il 30 settembre 2026.

Tra le spese rimborsabili: cure mediche, bollette, premi assicurativi, mutui, mezzi di trasporto (biciclette, auto), dispositivi elettronici, arredi e elettrodomestici, spese tecniche, interventi di pulizia e ripristino, e ogni altra spesa documentata riconducibile alle necessità del nucleo familiare.

«La riapertura del bando straordinario - spiega l’assessora al Bilancio, Denise Camorani - nasce dall’ascolto costante che l’Amministrazione riserva a cittadini e ai comitati degli alluvionati, elemento fondamentale nelle decisioni di questa giunta. Proprio da questo dialogo è emersa la necessità di offrire un’ulteriore opportunità a coloro che, pur in possesso dei requisiti, non avevano potuto partecipare alle precedenti scadenze. Desideriamo sottolineare, inoltre, che si tratta di un sostegno straordinario erogato dal Comune di Faenza, un contributo economico immediato distinto dal Cis e dal Cas».

Per ulteriori informazioni riguardo il provvedimento assunto si può visitare il sito internet dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina.