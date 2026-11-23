Il Comune di Faenza ha aperto i termini per la presentazione delle domande relative al settimo bando di contribuzione straordinaria, misura rivolta specificamente ai condomini costituiti e ai condomini di fatto che hanno subito danni alle parti comuni sia durante l’alluvione del maggio 2023 sia in quella del 18 settembre 2024. L’agevolazione riguarda solo gli edifici situati nei pressi dell’argine del Lamone e nel centro storico in sinistra idrografica. Possono accedere al contributo gli immobili che comprendono unità abitative (categoria A) o di servizio (categoria C, come autorimesse e cantine condominiali) al piano terra o interrato all’interno delle aree allagate rilevate dai servizi dell’Unione della Romagna Faentina. Si tratta nello specifico delle zone in cui le valvole di non ritorno non si sono chiuse durante l’innalzamento del livello del fiume, provocando l’allagamento dei locali per la risalita dell’acqua dalle fognature. Il contributo, fino a un importo massimo di 3.000 euro erogato in un’unica soluzione al termine dell’istruttoria, serve a coprire solo gli interventi di ripristino sulle parti comuni dell’edificio eseguiti a partire dal 18 settembre 2024.