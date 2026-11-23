Il Comune di Faenza ha aperto i termini per la presentazione delle domande relative al settimo bando di contribuzione straordinaria, misura rivolta specificamente ai condomini costituiti e ai condomini di fatto che hanno subito danni alle parti comuni sia durante l’alluvione del maggio 2023 sia in quella del 18 settembre 2024. L’agevolazione riguarda solo gli edifici situati nei pressi dell’argine del Lamone e nel centro storico in sinistra idrografica. Possono accedere al contributo gli immobili che comprendono unità abitative (categoria A) o di servizio (categoria C, come autorimesse e cantine condominiali) al piano terra o interrato all’interno delle aree allagate rilevate dai servizi dell’ Unione della Romagna Faentina. Si tratta nello specifico delle zone in cui le valvole di non ritorno non si sono chiuse durante l’innalzamento del livello del fiume, provocando l’allagamento dei locali per la risalita dell’acqua dalle fognature. Il contributo, fino a un importo massimo di 3.000 euro erogato in un’unica soluzione al termine dell’istruttoria, serve a coprire solo gli interventi di ripristino sulle parti comuni dell’edificio eseguiti a partire dal 18 settembre 2024.

Rientrano tra le spese ammissibili i lavori edilizi e strutturali, gli interventi sugli impianti comuni, le operazioni di pulizia, sgombero, sanificazione e rimozione dei materiali danneggiati, oltre alle spese tecniche direttamente connesse alle opere. Sono invece esclusi i danni a beni mobili dei singoli proprietari, gli interventi su unità immobiliari private e le spese già integralmente coperte da indennizzi assicurativi o da altri fondi pubblici, inclusi i contributi straordinari comunali già concessi e il Contributo di Immediato Sostegno (Cis) riconosciuti per le medesime parti comuni.

La domanda, che può essere inoltrata dall’amministratore o da un condomino delegato dagli altri proprietari, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica accedendo al Portale dei servizi del Comune tramite spid, cie o cns. Contestualmente all’invio dell’istanza è necessario presentare la rendicontazione completa, allegando fatture, scontrini parlanti intestati al condominio o al delegato e la documentazione attestante i pagamenti tracciati, come bonifici eseguiti o estratti conto. Il termine ultimo per l’invio e la rendicontazione delle pratiche è fissato al 15 maggio 2027. Informazioni al link https://www.comune.faenza.ra.it/servizi/salute-benessere-e- assistenza/contributo-straordinario-settimo-bando