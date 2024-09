Faenza, alluvionato il crossodromo di Andrea Dovizioso: cancellato il trofeo “Dovi & Friends”

L’alluvione ha flagellato il crossodromo “04 Park di Monte Coralli”, con la pista curata da Andrea Dovizioso costretta a sospendere le giornate di apertura. Questo l’annuncio sui social: “Come purtroppo molti di voi, che stanno vivendo in prima persona questa drammatica situazione, ci vediamo costretti a rivedere la lista di priorità per affrontare le conseguenze della disastrosa alluvione che sta sconvolgendo la nostra terra, l’Emilia Romagna.

L’area in cui sorge 04 Park - Monte Corali è stata raggiunta dall’acqua che ha inesorabilmente provocato dei danni che richiederanno una serie di importanti interventi per ripristinarne l’accessibilità.

Per questa ragione, oltre a dover sospendere le giornate di apertura ordinaria previste per gli allenamenti in pista nei prossimi giorni, è con molto dispiacere che dobbiamo anche cancellare il 1° Trofeo SGR | Dovi & Friends. L’evento, organizzato dal Moto Club 04 Park, in collaborazione con SGR, FMI e FX Action Group, sarebbe stato previsto per sabato 28 settembre e avrebbe celebrato il debutto di piloti di grande livello sulla nuova pista di 04 Park. La volontà degli organizzatori è in ogni caso di riproporre la gara il prossimo anno per una giornata di sport e divertimento. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulla situazione e, appena possibile, definire un nuovo calendario di aperture settimanali”.