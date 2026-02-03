Faenza, alluvionati ricevuti dal presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico

FAENZA. Una delegazione del Comitato Borgo Alluvionato di Faenza è stata ricevuta oggi alla Camera dei Deputati dal Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, Pino Bicchielli, insieme alla deputata Rosaria Tassinari.

Nel corso dell’incontro, il Comitato ha illustrato «i gravi danni», scrive Tassinari, «provocati dalle tre alluvioni che hanno colpito il territorio di Faenza in poco più di 18 mesi, tra il 2023 e il 2024, con conseguenze pesantissime per famiglie, attività economiche e tessuto sociale. Sono state inoltre evidenziate criticità e carenze nei sistemi di controllo, prevenzione e gestione del rischio, che meritano un’attenta valutazione istituzionale».

«Abbiamo ascoltato con grande attenzione – ha dichiarato il Presidente della Commissione, Pino Bicchielli – il racconto di una comunità che ha pagato un prezzo altissimo e che chiede risposte serie. Le alluvioni che hanno colpito Faenza non possono essere archiviate come eventi eccezionali: è nostro dovere verificare se tutto ciò che doveva essere fatto in termini di prevenzione, manutenzione e controllo sia stato effettivamente realizzato. Per questo abbiamo immediatamente attivato gli uffici della Commissione e stiamo predisponendo audizioni mirate e un sopralluogo sul territorio, affinché l’analisi unisca il rigore istituzionale alla conoscenza diretta dei luoghi e delle criticità».

Il Presidente Bicchielli ha inoltre ribadito che la Commissione «continuerà a lavorare senza sconti, con spirito di responsabilità e trasparenza, perché la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio non possono essere affidate all’emergenza, ma devono poggiare su una prevenzione seria e strutturale».

Sul piano politico, Rosaria Tassinari ha aggiunto: «L’incontro di oggi dimostra che le istituzioni sanno e devono essere presenti. Il nostro impegno è quello di trasformare l’ascolto in azioni concrete, affinché le comunità colpite non restino sole e affinché le responsabilità, laddove esistano, vengano chiarite. La difesa del territorio è una priorità nazionale e deve diventare una politica ordinaria, non straordinaria».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Comitato Borgo Alluvionato di Faenza, che ha dichiarato: «Ringraziamo il Presidente Bicchielli e l’Onorevole Tassinari per l’attenzione, la disponibilità e la concretezza dimostrate oggi. Essere ricevuti alla Camera e vedere un’immediata attivazione della Commissione rappresenta per noi un segnale importante: significa che la voce dei cittadini colpiti viene ascoltata e presa sul serio».