Faenza, alloggiavano in un edificio danneggiato dall’alluvione: 5 denunciati

FAENZA. Sei persone denunciate e tre decreti di espulsione. Continuano i controlli del territorio da parte della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina.

Il primo intervento ha avuto luogo al parco Mita durante un servizio di osservazione finalizzato alla sicurezza urbana. Agenti in borghese che tenevano sotto controllo l’area hanno notato uno strano andirivieni e capannelli che si formavano attorno a una persona. Avvicinatisi ci si è resi conto che una persona era intento a mostrare merce d’abbigliamento a possibili acquirenti. Dopo essersi qualificati, gli agenti hanno identificato l’uomo intento a vendere capi d’abbigliamento di nuova fattura, nello specifico alcuni pantaloni e capispalla. Al momento del controllo, la merce è risultata completa di etichette originali, sebbene presentasse i segni della rimozione forzata dei sistemi antitaccheggio. I successivi accertamenti hanno permesso di risalire a una nota catena di abbigliamento presente anche a Faenza; tuttavia, i riscontri tecnici hanno evidenziato che lo specifico modello di jeans e del giubbotto rinvenuti non sono in distribuzione nel punto vendita locale, non escludendo quindi che la merce sia stata sottratta in negozi di comuni limitrofi. Il soggetto è stato denunciato a piede libero e la merce è stata acquisita per approfondirne la provenienza.

Sul fronte del contrasto al degrado urbano, una seconda operazione è scattata a seguito di segnalazioni riguardanti l’occupazione abusiva di uno stabile di proprietà pubblica, nello specifico i locali dell’ex centro civico rionale in via Renaccio 76. L’immobile, situato in un’area ancora segnata dagli eventi alluvionali, è attualmente oggetto di lavori di recupero. All’interno dell’edificio la Polizia Locale ha sorpreso cinque uomini di origine magrebina, di età compresa tra i 26 e i 47 anni, tutti senza fissa dimora e già gravati da numerosi precedenti di polizia. Dalle verifiche in banca dati è emerso che tre di questi risultavano anche irregolari sul territorio nazionale; a loro è stato notificato l’ordine di espulsione emesso dal Questore di Ravenna. Tutti e cinque sono poi stati denunciati per il reato di invasione di edifici.