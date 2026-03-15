Faenza, allarme: “Sempre più topi in città”

«Stiamo affrontando da troppo tempo il problema dell’aumento esponenziale dei topi in diverse zone della nostra città. Purtroppo, la situazione non è migliorata, anzi, continua a peggiorare».

A parlare è Cristina Alpi, consigliere comunale di Area Liberale, che denuncia la situazione attuale anche tramite un’interrogazione rivolta all’Amministrazione comunale.

«Sono giunte segnalazioni da via Tomba e via Naviglio dove i residenti hanno tentato di comunicare il problema anche tramite Pec, ma senza ricevere risposte o soluzioni concrete - dice Cristina Alpi -. Il problema è diventato grave e, a livello igienico-sanitario, rappresenta una situazione invalidante. Questa giunta sembra non rendersi conto che l’introduzione del sistema di “porta a porta” ha portato solo disagi: topi, mancato decoro, abbandono di rifiuti e un aumento delle spese per i cittadini. Questi problemi stanno diventando insostenibili. Non ho ricevuto risposte esaurienti neanche l’ultima volta che ho segnalato questa situazione, che era già la seconda. Faenza merita di meglio, e su questo punto continueremo a insistere affinché sia necessario cambiare metodo».