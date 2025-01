Faenza, alla scoperta di Palazzo Milzetti: visite guidate, esposizioni, incontri

Palazzo Milzetti-Museo nazionale dell’età neoclassica lancia in gennaio una serie di iniziative per far conoscere meglio ai faentini, e non solo, le bellezze e i tesori del prestigioso immobile manfredo. Si comincia già oggi con un’apertura straordinaria dalle 10.30 alle 18.30 con ingresso gratuito, anche in occasione della celebrazione della caratteristica Nott de’ Biso’, la festa della vigilia dell’Epifania, quando nella piazza di Faenza viene offerto il vin brulé (bisò). A mezzanotte viene bruciato il fantoccio del Niballo, emblema del Palio faentino. Dalle scintille e dalla caduta del fantoccio verranno tratte le previsioni per l’andamento dell’anno incipiente e le gare del Palio, che si svolgeranno nei mesi successivi.

Domani (apertura ore 9-18.30) è programmata una visita guidata, alle 16.30, che condurrà i visitatori alla scoperta dei diversi modi di manifestarsi delle divinità negli antichi miti e nei poemi omerici e i legami che ancora sussistono con la festività dell’Epifania religiosa e secolare (evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti).

Si passa poi a domenica 19 gennaio e a sabato 25 gennaio (apertura ore 13.30-18.30) con lo stesso programma: alle 15 una visita guidata a cura dei Servizi Educativi del Museo, evento che rientra in un più ampio percorso dedicato al neoclassicismo a Faenza, previsto per quattro date, tra gennaio e febbraio 2025. Organizzato in occasione dell’esposizione “Omaggio a Felice Giani” allestita alla Galleria comunale d’arte di Faenza, il percorso partirà alle ore 15 da Palazzo Milzetti, per continuare in Pinacoteca Civica, fare tappa alla Galleria comunale d’arte e terminare a Palazzo Laderchi.

Domenica 26 gennaio, per il “Giorno della memoria”, è in cartellone alle 16.30 la visita guidata “Ricordi e racconti su Palazzo Milzetti”: memorie dal passato sulla storia del palazzo e su chi lo ha abitato, una narrazione storica sulla presenza ebraica nella città di Faenza, specialmente nel secolo XIX e durante la Seconda guerra mondiale. Una particolare attenzione verrà data a Palazzo Milzetti e alle persone che lo abitarono durante i difficili anni del conflitto, quando la distribuzione e l’utilizzo degli spazi dell’edificio mutò radicalmente in relazione alle tragiche esigenze del momento (evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti).

Il museo di Palazzo Milzetti è aperto nei seguenti orari: da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali dalle 9 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.45); domenica dalle 13.30 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.45). E’ possibile richiedere un’apertura straordinaria la domenica mattina, a partire dalle ore 9, per gruppi di almeno 15 persone, scrivendo anticipatamente all’indirizzo drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it. Per tariffe ordinarie di ingresso e agevolazioni si veda palazzomilzetti.cultura.gov.it

Si ricorda la possibilità di acquistare la Carta Milzetti (al costo di 10 euro per il biglietto intero e di 4 euro per quello ridotto), un abbonamento annuale che dà diritto all’ingresso gratuito al museo e a tutti gli eventi organizzati per un anno intero dalla data di sottoscrizione.

Il museo Palazzo Milzetti è inserito, assieme al Mic e alla Pinacoteca Comunale, nel circuito della FaenzaMuseiCard, una tessera che verrà consegnata gratuitamente al visitatore nel primo dei tre musei a fronte dell’acquisto di un biglietto intero, e che permetterà poi di ottenere uno sconto di 2 euro sul biglietto di ingresso di ognuno dei due musei successivi. La Card ha una validità di tre giorni da quello di emissione. M.S.