Faenza, all’Istituto “Oriani” scuola di educazione finanziaria con la Bcc

Formare nuove generazioni più consapevoli del valore del denaro fa parte del nostro sistema di valori. Fare in modo che le ragazze e i ragazzi aumentino la consapevolezza delle loro risorse e limiti è l’obiettivo condiviso dalla nostra Banca che ha aderito alla sesta edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria” che si svolge dal 1° al 31 ottobre. L’iniziativa governativa, curata dal “Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”, promuove, infatti, la cultura finanziaria e previdenziale dei cittadini, a partire dai più giovani, favorendo una migliore comprensione degli strumenti di mercato e del funzionamento del sistema di previdenza italiano, obbligatorio e complementare.

La BCC ha coinvolto circa 180 studenti di alcune delle classi terze e quinte degli istituti di istruzione secondaria del territorio, l’Istituto Tecnico Statale “Oriani” e l’Istituto Professionale “Persolino-Strocchi” di Faenza nel progetto di Educazione Finanziaria GLHF.

GLHF è un acronimo inglese che significa “Good Luck and Have Fun”, ovvero “Buona Fortuna e Divertiti”. Questo acronimo è spesso utilizzato nella comunità dei videogiocatori per augurare buona fortuna e divertimento agli altri giocatori prima di iniziare una partita.

Nel contesto del progetto di educazione finanziaria, GLHF rappresenta l'idea che imparare a gestire le proprie finanze può essere divertente e gratificante. GLHF è un progetto promosso e coordinato dalla Federazione delle BCC dell’Emilia-Romagna e prevede il coinvolgimento dei ragazzi in eventi in aula con esperti di finanza e previdenza ed a seguire un “concorso di idee” sulla piattaforma di edutainment Discord.

Le lezioni con gli esperti della BCC si sono svolte a fine ottobre presso gli istituti faentini ed ai ragazzi è stato proposto, al termine dell’evento, il percorso formativo sulla piattaforma Discord, che potranno intraprendere su base volontaria. La fase finale del progetto è rappresentata dalla realizzazione in forma individuale o di gruppo di una start-up. Il 28 marzo 2024 è in programma la cerimonia di premiazione dei finalisti del “concorso di idee GLHF”.