Faenza, al Parco Mita sport, musica e comunità contro il degrado e l’isolamento

Faenza
L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio
L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio

Trasformare i timori in presenza, restituire un campetto di quartiere alle sue funzioni originarie e dimostrare come lo sport, la musica e la condivisione possano diventare il miglior antidoto al degrado e all’isolamento. È con questo spirito che oggi, a partire dalle 17, il Parco Mita in via Ravegnana a Faenza ospiterà una nuova tappa di “Ci vediamo al parco”, la rassegna di socialità diffusa promossa e curata dal Teatro Due Mondi.

Un programma ricco e trasversale pensatolo per coinvolgere ragazzi, famiglie e residenti: il cuore pulsante del pomeriggio sarà un dinamico torneo di street basket 3x3, accompagnato dalle sonorità afro ed hip hop del dj set targato Hus Soli. Tra un tiro a canestro e un brano musicale, dalle 18 alle 20 ci sarà spazio anche per la tradizione locale con la merenda a Casa Mita, dove i volontari sforneranno la celebre pizza fritta del parco.

Presidio dello spazio pubblico

Non si tratta semplicemente di un momento di svago estivo, ma una vera e propria azione socio-culturale mirata sul territorio.

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare vita, presenza e relazioni all’interno del campetto da basket situato nel parco cittadino, uno spazio che negli ultimi anni è stato progressivamente meno frequentato dai giovani a causa di un clima di diffidenza e di paure spesso ingiustificate - spiega Alberto Grilli, direttore del Teatro Due Mondi -. Attraverso lo sport, il progetto vuole contribuire a restituire il parco alla sua funzione originaria di luogo aperto, sicuro e condiviso, capace di accogliere i ragazzi in un contesto sano, partecipato e inclusivo. Il torneo diventa così non solo un evento sportivo, ma anche un’azione concreta di presidio positivo dello spazio pubblico, fondata sulla presenza attiva dei giovani, delle famiglie e delle realtà associative del territorio».

Partecipazione gratuita

L’organizzazione della parte agonistica vede la collaborazione dell’associazione Basket 3 Colli Brisighella asd. Il torneo adotta il regolamento ufficiale Fip. La partecipazione è completamente gratuita. Composizione squadre: formazioni da almeno 4 partecipanti, senza limiti di età e con possibilità di schierare squadre miste o interamente femminili.

È obbligatorio il tesseramento per ogni atleta (con relativa assicurazione e visita medica idonea).

Verranno strutturati tabelloni ragionati a gironi, garantendo a ciascun team almeno 3 partite disputate.

I vincitori del torneo saranno premiati con buoni spesa offerti dagli sponsor partner dell’iniziativa. Per iscriversi c’è tempo fino a questa mattina. Le modalità prevedono l’invio di un messaggio whatsapp al numero 320 0759680 contenente: il nome della squadra, i nomi delle e dei partecipanti e le fotografie delle tessere con il nulla-osta della società di appartenenza.

Solidarietà e altri appuntamenti

L’evento manterrà un’attenzione tesa alla solidarietà internazionale: chi lo desidera potrà lasciare una donazione spontanea a favore della popolazione di Gaza, con fondi che verranno interamente devoluti all’Associazione Gazzella.

La rassegna “Ci vediamo al parco” continuerà a fare tappa nei luoghi simbolo della città. Il prossimo appuntamento si terrà martedì 1 settembre alle 21 al Giardino della Legalità in piazza Dante a Faenza, dove la compagnia teatrale La Pulce porterà in scena lo spettacolo “Invincibili – Storie di atleti che non si sono arresi”.

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