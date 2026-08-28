Faenza, al Parco Mita sport, musica e comunità contro il degrado e l’isolamento

Trasformare i timori in presenza, restituire un campetto di quartiere alle sue funzioni originarie e dimostrare come lo sport, la musica e la condivisione possano diventare il miglior antidoto al degrado e all’isolamento. È con questo spirito che oggi, a partire dalle 17, il Parco Mita in via Ravegnana a Faenza ospiterà una nuova tappa di “Ci vediamo al parco”, la rassegna di socialità diffusa promossa e curata dal Teatro Due Mondi.

Un programma ricco e trasversale pensatolo per coinvolgere ragazzi, famiglie e residenti: il cuore pulsante del pomeriggio sarà un dinamico torneo di street basket 3x3, accompagnato dalle sonorità afro ed hip hop del dj set targato Hus Soli. Tra un tiro a canestro e un brano musicale, dalle 18 alle 20 ci sarà spazio anche per la tradizione locale con la merenda a Casa Mita, dove i volontari sforneranno la celebre pizza fritta del parco.